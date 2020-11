A puños y con cuchillos: pareja fue víctima de robo en su vehículo en pleno trancón en Bogotá

BLU Radio conoció el relato de una pareja que se movilizaba en su vehículo rumbo a su vivienda en la localidad de Kennedy cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes armados con palos.

Estábamos a las 6:30 de la tarde en la Boyacá con Américas, en el tráfico normal (de esa hora), y por mi puesto (copiloto) llegó un tipo y me empezó́ a romper el vidrio narró la mujer.

Continuó relatando que, el ladrón, al ver que la mujer no le entregó el celular le pegó un puño en el rostro. “Me reventó la boca, yo no sé cómo saqué fuerza y me pegué al pito del carro para hacer escándalo y se fueran”.

De otro lado, los delincuentes tenían intimidado también a su pareja. “El otro tipo tenía a mi esposo con un cuchillo diciéndole que lo iba matar, que le diera todo”, explicó.

La pareja asegura que no supo cómo reaccionar ante la situación pues, por la hora, el tráfico vehicular les impedía moverse del lugar en el que estaban.

Como el vidrio tenía película de seguridad le costó bastante romperlo. Finalmente lo estalló y me cayeron todas las esquirlas en la boca, ojos y brazos. El ladrón metió medio cuerpo a robarme las cosas y, mientras mi esposo me defendía, por el otro lado le rompieron el vidrio de él dijo la mujer.

Narró que los ladrones alcanzaron a meter medio cuerpo al carro y los amenazaban con cuchillos asegurando que los matarían si no les entregaban todas las pertenencias.

Publicidad

“Yo solo me agaché, los teléfonos se cayeron al piso debajo de las sillas en medio de todo y no los podían coger, hubo forcejeo (…) Finalmente se asustaron y se fueron corriendo”.

La pareja se recupera de las agresiones físicas.