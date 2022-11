Alcaldía de Bogotá y taxistas no lograron acuerdo para levantar paro

Luego de tres horas de reunión con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, no se llegó a un acuerdo para poder levantar el paro anunciado por los conductores y propietarios de este servicio.



Este miércoles a las 5:00 de la mañana iniciará el cese de actividades.



El cese de actividades en Bogotá y en varias ciudades del país como Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga no tienen marcha atrás.



El encuentro de este martes se dio entre líderes del gremio de taxis con funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y la Policía de Tránsito y Transporte para llegar a un acuerdo, pero no se logró.



Freddy Contreras, uno de los líderes de taxistas en Bogotá, dijo que las autoridades distritales los condicionaron para realizar las manifestaciones.



Serán cinco los puntos de concentración de los taxistas en Bogotá:



La calle 170, el Museo de los Niños, el Estado de Techo, Engativá y el Parque El Tunal.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Superintendencia de Transporte multó con $516 millones a Cabify Colombia. La decisión fue en primera instancia.



-Fecode advirtió que solo se volverá a sentar a negociar hasta que el gobierno tenga una propuesta concreta en materia económica para los maestros.



-Asonal Judicial anunció que también se unirán al paro nacional estatal convocado para el día de mañana argumentado que existen diversos problemas estructurales al interior de las entidades judiciales, lo que no está permitiendo el correcto funcionamiento del sistema.



-El referendo que busca evitar la adopción por parte de solteros y parejas del mismo sexo llega a tercer debate en la Cámara de Representantes. Aunque el proyecto tiene ponencia positiva, también cuenta con la petición del Gobierno de que se hunda. Varios congresistas están indecisos.



-El senador Álvaro Uribe aseguró que acudirá a las instancias judiciales y administrativas tras la denuncia de la Contraloría sobre 33 fincas con acumulación irregular de baldíos entre las que se encuentra el Ubérrimo de propiedad del expresidente.



-6 policías y un militar muertos deja hasta el momento el plan pistola que adelanta el Clan del Golfo en varias zonas del país. 15 uniformados más han resultado heridos.



-Fueron detenidos los dos hombres que iban en el vehículo oficial que atropelló a una manifestante en Venezuela... Mientras tanto, la estudiante opositora lucha por su vida en una clínica de Caracas.



-Deportivo Cali, sin su goleador Jefferson Duque, visita a Sportivo Luqueño por la Copa Sudamericana.



-Hay preocupación en el concejo de Bogotá por el alto costo que tendría hacer una consulta antitaurina, según algunos concejales aún no se sabe de dónde saldrán los 50 mil millones de pesos, recursos que el distrito no tenía presupuestados.