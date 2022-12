Alimentadores en TransMilenio pasarán a la historia

Según la funcionaria, la mayoría de los pasajeros de Transmilenio no llegan al sistema utilizando un alimentador, sino que, ahora lo hacen a través de buses del SITP que están interconectados.



“Lo que nosotros hemos visto ya después de 16 años de utilización del sistema es que el sistema como lo concebimos al principio pierde vigencia y lo que vamos a tener, como ya lo tenemos, muchas personas llegando en Bogotá en el sistema de transporte colectivo que es el Sitp, muchas personas que llegan en bicicleta, personas que llegan caminando y esa va a ser la realidad del transporte público”, explicó.



Frente a la poca frecuencia de alimentadores en el municipio de Soacha, advirtió que no se puede aumentar la flota porque colapsaría más el sistema