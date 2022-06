Angélica Lozano define su voto según lo que haga la bancada de Petro en Bogotá: concejal Muhamad

La concejal Susana Muhamad habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, acerca de la aprobación del cupo de endeudamiento presentado por la alcaldesa Claudia López, que no contó con la aprobación con la bancada petrista en el Concejo. La cabildante calificó como "inaudito" que la senadora Angélica Lozano hubiese condicionado su voto por el candidato del Pacto Histórico solo si su compañera era apoyada en la iniciativa.

"Nos parece que la forma en que fue presentado este cupo de endeudamiento no es beneficioso para la ciudad. Nuestro voto fue negativo, no logramos recibir las respuestas que esperábamos de la administración distrital ", sostuvo la cabildante.

" La senadora Angélica Lozano, cuando le preguntaron cuál iba a ser su opción presidencial en segunda vuelta dijo que su voto lo definirá dependiendo de la decisión de Colombia Humana y los concejales que están en Bogotá respecto a su compañera Claudia López y el proyecto. Nos pareció inaudito que una senadora de la República definiera su voto nacional, con todo lo que se está jugando en el país frente a la decisión de votar por Gustavo Petro o Rodolfo Hernández pues dependiendo del control político que hacemos nosotros en la bancada", agregó.

Muhamad aseguró que la decisión de no respaldar la solicitud de cupo de endeudamiento de la alcaldesa Claudia López ya estaba anunciada y no obedeció a una posición sorpresiva que buscara retar a Lozano.

"Cuando la senadora Angélica Lozano hizo esa entrevista nosotros ya habíamos rendido nuestra posición en el Concejo, el debate ya estaba avanzado; es más, ya habíamos votado en comisión. Nuestra posición había sido esa. La bancada ha hecho control político a Claudia López y nuestro punto es que precisamente la alcaldesa no ha hecho una inversión responsable en lo social, qué es lo que a nosotros nos interesa, de acuerdo con la crisis que hubo de empleo, de pobreza y que existe hoy de hambre en la ciudad", indicó la concejal de Colombia Humana.

"Lo que ha hecho la alcaldesa es encapsular billonarios, recursos en procesos de contratación de grandes obras de infraestructura, manteniendo el modelo del alcalde Enrique Peñalosa, pero con la diferencia de que en esta Alcaldía hemos tenido una crisis social, no vista en Bogotá hace décadas. La atención de esa crisis no es pertinente; fíjese como ayer simplemente las personas en discapacidad estaban protestando en la Autopista Sur porque qué no se les atendía con los bonos", complementó, la concejal.

