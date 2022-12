Así fue el atentado contra dirigente de la Unión Patriótica en Soacha

A través de un comunicado la Unión Patriótica denunció un atentado contra la vida de Cesar Plata, vicepresidente de la UP en Soacha, Cundinamarca, y sobreviviente del genocidio contra esa colectividad en la década de 1990.

Vea también: Cambian al fiscal del caso del atentado en el Centro Andino



Publicidad

Blu Radio habló con el líder social de la UP, quien indicó que se encuentra estable y a la espera de una cirugía.

En entrevista con esta emisora, Plata contó como un joven entró a su casa y le disparó en tres oportunidades.

"(Fue) un atentado en mi contra y de eso se encargan las autoridades en investigar y dar con el paradero de los que atentaron contra mi vida. Los móviles no se saben, hay varias hipótesis, pero no tengo ni idea, pues de pronto no se pueden hacer conjeturas y eso no esa no es la idea. Golpearon la puerta, una hija pequeña que tengo abrió, la empujaron y entraron, en ese momento no le vi el rostro porque pues era de noche", expresó el líder social.

La UP denuncia que el crimen estaría relacionado con el control que grupos paramilitares, dicen ellos, ejercen en zonas como Altos de Florida Comuna 6 y Altos de Cazucá comuna 4, donde se registró el ataque.

Publicidad

#Alerta sobreviviente de la @UP_Colombia se encuentra herido por atentado a bala en Soacha. https://t.co/uRDF9J50Jz — Aída Avella E (@AidaAvellaE) September 1, 2018