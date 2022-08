Atracos a conductores de aplicación: ladrones se la tienen velada al transporte público en Bogotá

En la noche de martes y madrugada de miércoles, 10 de agosto, los atracadores tuvieron como uno de los objetivos principales a los conductores de aplicación en Bogotá, pues según informó el Ojo de la Noche, 10 casos de robo fueron reportados.

Uno de los casos se presentó sobre la calle 72 con carrera séptima, donde un grupo de personas, dos hombres y dos mujeres, solicitaron un servicio y una vez los recogieron, los pasajeros sometieron al conductor, lo amenazaron y amordazaron.

Luego de eso, dejaron tirado al conductor en el Parque Nacional. Tras una persecución, los delincuentes abandonaron el vehículo cerca al cerro de Monserrate.

"Se me suben cuatro sujetos, dos mujeres, dos hombres, una mujer de cabello liso, una muchacha medio bajita delgada, la otra chica gordita bajita y dos muchachos de 23 - 24 años, de mi estatura más o menos. El servicio iba más o menos para abajo de la (calle) 72 con 30, llegando al lugar les digo que 'hacia dónde es', la nena me dice que en una casa amarilla del lado. De una vez me sacan un revolver, me encañonan y me pasan a la parte de atrás del carro", narró el conductor que fue víctima.

Por otro lado, en el norte de la ciudad, algunos delincuentes con pistolas intentaron quitarle todo a otro conductor, pero este se negó y le dispararon en repetidas ocasiones. Por fortuna, el trabajador resultó ileso, pero el carro sí recibió todos los impactos.

