Banda de ladrones tiene azotados a conductores de 'apps' de transporte en el sur de Bogotá

Una banda de ladrones tiene azotados a los conductores de aplicaciones que se movilizan por el barrio Santa Ana, en la localidad de San Cristobal, sur de Bogotá, quienes aprovechan para pedir servicios y robarles sus carros.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, en la madrugada de este miércoles, estos delincuentes pidieron un servicio y cuando llegó el conductor, dos de ellos se subieron, lo golpearon y le quitaron su carro.

“Pues sí, sí sospechaba, pero no pensaba que me fuera a pasar eso. Nunca me habían robado. Solo uno (estaba armado). Solo uno fue el que sacó el revólver. Me dijo que me bajara del carro, si no me explotaba el revólver. Que me bajara, me insistía que me bajara”, detalló la víctima a Blu Radio.

Dicen los residentes de esta zona que es el quinto vehículo en dos semanas que se han llevado estos criminales a bordo de un carro gris con el mismo modus operandi: llegan, se bajan dos de los ladrones, esperan que se acerquen los conductores que pidieron por aplicación y simplemente se hacen los pasajeros, se suben e intimidan con armas de fuego.

Según narraron algunos residentes de este barrio, los criminales han robado hasta conductores en condición de discapacidad a quienes han dejado tirados en este punto de la localidad de San Cristóbal.

“En estos últimos 10 días ya son tres carros que se han llevado en este mismo sector. El domingo pasado a un señor discapacitado. Lo amedrentaron, le robaron el carro, lo amenazaron que lo iban a matar y que lo iban a mandar al río Fucha. Desafortunadamente, pues le tocó bajarse y entregar su carro”, señaló un habitante.

Los mismos testigos dicen que cuando llega la Policía Nacional no está ni el carro gris donde se movilizan los ladrones, no están los vehículos que se roban, por lo que parece que los están escondiendo en un parqueadero cercano, pues desaparecen en cuestión de minutos.

Hay grabaciones, hay videos de esas cámaras de seguridad donde se observan a los ladrones -muy jóvenes, no superiores a los 25 años- que le están haciendo mucho daño a los conductores que trabajan por aplicaciones y que se movilizan por el barrio Santa Ana de la localidad de San Cristóbal.

