Bocarejo reitera que estudio sobre Uber no lo inhabilita como secretario de Movilidad

El secretario de movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, le salió al paso a los señalamientos del gremio taxista por un trabajo académico que hizo sobre las características de Uber; el funcionario aseguró que esto no le impide ejercer sus funciones.



"Impacto de Uber en movilidad sostenible en Bogotá" es el nombre del trabajo académico que realizó el secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo cuando era profesor de la Universidad de Los Andes y por el cual el gremio taxista le pidió a la Personería que investigue si esto podría incurrir en que el funcionario tuviera conflicto de intereses.



Al respecto, Bocarejo reiteró que él no tiene voz ni decisión para la reglamentación de Uber y que puede seguir ejerciendo sus funciones.



Cuando yo era profesor hice una investigación sobre las características de Uber, como autoridad de transporte, pues yo no ejerzo ninguna regulación sobre Uber o no actúo sobre la regulación de Uber, y pues estamos prestos a responder todas las preguntas e inquietudes que tenga la personería de Bogotá en este caso", añadió el secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo.



En este momento la personería de Bogotá está realizando una indagación preliminar sobre este caso y la próxima semana se conocería si el funcionario tiene o no conflicto de intereses en su cargo.