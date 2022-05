Bogotá se destaca entre las siete mejores ciudades para andar en bicicleta, según The New York Times

El reconocido periódico estadounidense The New York Times publicó un artículo en su versión digital llamado ‘Siete grandes ciudades para ir en bicicleta (y qué senderos recorrer)’, en inglés ‘7 Great Biking Cities (and Which Trails to Ride)’, como parte de un especial dedicado al ciclismo.

La capital de Colombia se encuentra en el listado junto con urbes de la talla de Cophenague, París, Nueva York, Washington, San Francisco y Ginebra, reconocidas a nivel mundial por sus infraestructuras.

El medio norteamericano junta en el especial los relatos de siete escritores quienes, además de hablar de las tradiciones ciclísticas en cada una de las ciudades, recomienda rutas a realizar para los fanáticos de este deporte.

Aaron Gulley resalta a Colombia como un país apasionado por el ciclismo, en el que una de sus principales tradiciones se basa en asistir, sin falta, los domingos a la ciclovía de Bogotá, un espacio en el que las principales calles de la capital se liberan de los trancones que las invaden durante la semana, para recorrerla en dos ruedas.

De igual manera, el periódico destaca que para los ciclistas que quieren otros retos, uno de los senderos más exigentes y también tradicionales es la subida al municipio de La Calera, al oriente de la capital.

“Allí, los ciclistas comienzan a congregarse antes del amanecer para subir una colina de 3,7 millas y 1.300 pies llamada Alto de Patios. A las 6:45 de la mañana, un diluvio de ciclistas de cuatro y cinco en adelante sube la colina. La carretera, de apenas un par de anchos de coche, corta bonitos arcos de buey a través de un denso bosque nuboso mientras asciende hacia los Cerros Orientales”, escribe el medio.

Un aspecto importante que The New York Times remarca es la actitud y alegría de todos los ciudadanos cuando montan bicicleta. El medio lo retrata así: “A continuación, todo son palmaditas en la espalda y buen humor mientras los ciclistas se dirigen a los innumerables puestos y cafés de la colina para disfrutar de la aguapanela, una refrescante infusión de caña de azúcar que hace que el Gatorade sepa a agua, y de las arepas con queso, pasteles de masa rellenos de queso que se encuentran en todas las esquinas de Colombia”.

Por último, regala ciertos datos esenciales para los interesados, a la hora de elegir una ruta para recorrer como dónde para a comer, la dificultad, distancia y tiempo de recorrido.

