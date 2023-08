Cayeron ‘gota a gota’ que extorsionaban a sus víctimas en el sur de Bogotá

Dos hombres que se dedicaban al cobro de dinero por préstamos ilegales de ‘gota a gota’ y que registran varios antecedentes por diferentes delitos, fueron capturados por la Policía en el barrio Fátima de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas de estos hombres adquirían el crédito informal y luego de cancelar la deuda a los ‘gota a gota’, hacían nuevos y excesivos cobros, además los amenazaban e incluso los agredían físicamente ante la negativa del no pago de la extorsión.

Una de las víctimas de estos ‘gota a gota’ denunció ante el GAULA lo que le estaba pasando y allí, en medio de un operativo, se materializó la captura de los delincuentes en el momento que pretendían recibir 2 millones de pesos de extorsiones.

Estos hombres, de 20 y 23 años, cuentan con antecedentes por el delito de lesiones personales y fueron presentados ante la autoridad competente para que respondieran por el delito de extorsión.

“La Policía Nacional, en lo corrido del año 2023, ha presentado a la Fiscalía General de la Nación a 132 personas quienes estarían vinculadas en diferentes modalidades extorsivas en la capital del país”, enfatizó la Policía.

Capturados ladrones en bicicleta en Bogotá: a las víctimas les apuntaban a la cabeza con pistola

Dos delincuentes fueron sorprendidos por las autoridades de Usaquén mientras robaban. Los ladrones actuaban en la calle 100, norte de Bogotá, donde iniciaban su serie de robos a transeúntes. Con agresividad y violencia, asaltaban a una, dos, tres, hasta diez personas. Posteriormente, se alejaban en sus bicicletas, para luego regresar y cometer nuevos ataques a menos de dos cuadras de distancia.

Afortunadamente, los agentes del CAI Navarra lograron sorprenderlos en el acto, y actualmente enfrentan procesos judiciales en la URI de Paloquemao.

"Mientras me acercaba a mi hogar por el área cercana al CAI Contador en la calle 100, uno de los individuos se me acercó de manera frontal. En ese momento, no tenía idea de a quién se dirigía, pero de repente, me ordenó voltearme y apuntó su pistola directamente a mi frente. Me exigió que entregara todas mis pertenencias, amenazando con matarme si no cumplía sus demandas", dijo una víctima a Blu Radio

"Ambos perpetradores se desplazaban en bicicleta. A pesar de mis iniciales dudas, me sorprendió gratamente ver la rápida acción de la policía, logrando resolver la situación en menos de una hora", añadió.

