Claudia López, a investigación disciplinaria por trino de 'impunidad' en juicio contra Uribe

La Procuraduría General de la Nación informó que abrió investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , por su presunta participación en política

De acuerdo con el organismo, la investigación se relaciona con el trino que publicó López el 5 de marzo, día en que se conoció que la Fiscalía solicitaría la preclusión del proceso contra Álvaro Uribe por el caso falsos testigos.

“No hay mucho de que sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas”, escribió la alcaldesa.

Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas. #ElCambioEsImpararable — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 5, 2021

Al respecto, Héctor Riveros, panelista de Mañanas BLU, criticó la “actitud hipócrita” de la norma que prohíbe a funcionarios participar en política y fue más allá: pidió que se investigue al presidente Duque por, según él, invitar a no votar por Gustavo Petro.

Por su parte, Aurelio Suárez opinó que considera que el trino no estaba buscando “votar por”.

“En esto tiene que ser textual: a votar contra Uribe. La alcaldesa está haciendo un pronóstico”, manifestó.

Mientras tanto, María Consuelo Araújo, opinó que mientras exista la norma, la alcaldesa está obligada a cumplirla.

"Si no nos gusta la norma, pues cambiémosla", puntualizó

Escuche el debate en Mañanas BLU:

El trino de la alcaldesa desencadenó una serie de reacciones del uribismo, que pidió a la Procuraduría investigar a la funcionaria.

"He solicitado que se revise el trino de la alcaldesa Claudia López en donde manifiesta que van a ganar las elecciones. Me pregunto, ¿esto no es participación política? Todos sabemos que un alcalde, un gobernador o un funcionario público de este nivel no puede hacerlo. Es un delito", aseguró la representante por el Meta Jennifer Arias.