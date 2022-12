Claudia López espera acordar con Duque nueva cúpula de Policía para Bogotá

La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, visitó este lunes las instalaciones del Concejo de Bogotá, donde se reunió con su actual presidenta, la concejal del Partido de la U Patricia Mosquera, quien le agradeció por su visita.

Al terminar el encuentro, López confirmó que Luis Ernesto Gómez, ex viceministro de Interior y líder del movimiento Activista, será su secretario de Gobierno a partir del primero de enero.

La alcaldesa electa dijo también que el presidente Duque accedió a coordinar con ella la eventual conformación de una nueva cúpula de Policía para la ciudad.

“Si va a haber o no nueva cúpula de comandancia en la Policía de Bogotá, esa es una decisión que le corresponde al presidente de la República. Yo le he manifestado al presidente el interés de que esa cúpula obviamente sea acordada con nosotros previamente y es una conversación que seguiremos teniendo con él. Nos ha manifestado que no tiene ningún inconveniente en que lo organicemos y lo concertemos juntamente con el Gobierno de la ciudad”, dijo López.

La alcaldesa se refirió a las marchas que se han desarrollado en los últimos días en la capital, indicando que se trata de un llamado alegre, respetuoso y colectivo, que Duque debe escuchar.

“Pero quisiera decir que más allá de quién, me parece que en ese momento la ciudad reclama cómo. Yo creo que la ciudadanía espera un ejercicio de la autoridad legítimo, sereno, que respete el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la manifestación y movilización ciudadana”.

También se refirió al uso de la fuerza por parte del Esmad, tema que dijo, también va a definir con el presidente Duque para que haya una misma línea de acción, en la que se respete el derecho a la manifestación.

“Tiene que haber una misma línea. De lo contrario, le queda muy difícil a esa institución tan importante saber cómo va a proceder, en particular el Esmad, sobre lo cual ya he hecho varias observaciones, como por ejemplo, que se cumplan, no se han cumplido en mi opinión en todos los eventos que se han suscitado recientemente en la ciudad los protocolos que ya existen, no solamente que haya que hacer unos nuevos, es que ni siquiera se están cumpliendo los que ya existen”, puntualizó.

Sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, la alcaldesa electa dijo que espera que la ciudad cuente con uno nuevo, concertado con la ciudad en diciembre del 2020.

Claudia López agradeció de manera especial a las bancadas del Concejo que se declararon en independencia frente a su administración.

“Reitero mi agradecimiento a las bancadas que se declararon independientes, es un acto generoso con nuestra administración. Sería totalmente legítimo que se declararan en oposición. Y no lo hicieron, me parece un gesto para nada menor, es generoso y lo aprecio profundamente”, indicó.

Dijo que la relación con el Concejo será renovada, transparente “sin arreglos de mermelada y apoyo político por debajo de la mesa”, lo cual dijo, es inviable.

Finalmente, dijo que para la elección de los encargados de los organismos de control se está evaluando a dos universidades: la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Nacional de Bogotá.

“Después de eso vendrá una decisión política por parte del Concejo de Bogotá”, dijo.

