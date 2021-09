Comediante Diego Camargo enfrentó a ladrones: “Tenía la adrenalina alta, creí que podía con los 5”

El comediante Diego Camargo , víctima de ladrones en un atraco registrado en las últimas horas en Ciudad Salitre, occidente de Bogotá, narró en detalle el violento acto delictivo en el que delincuentes le quitaron sus pertenencias cuando se encontraba junto al también humorista Tato Devia.

"Acabábamos de salir del show en el teatro La Castellana. De pronto, a los tres segundos que paramos al frente de donde Tato, veo dos personas con pistolas pegándole al vidrio, como para abrir la puerta. Yo no sé si el carro en algún momento cuando uno parquea, a los 10 segundos se abren los seguros o qué, pero lo siguiente que veo es que se abre la puerta y veo que están entrando tres tipos con pistolas también", declaró Camargo.

"En total, eran cinco tipos armados que entran a mi carro a decirme que entregara el control, porque el vehículo no es de llave. Uno de ellos empieza a presionar los switches para encender el carro, pero este no lo hace si no tengo yo el pie en el freno. No sé por qué uno no piensa en ese momento con la adrenalina. Me dije, yo puedo con los cinco armados, a estos tipos les doy. Traté de desarmar al que me tenía la pistola al frente", añadió.

Camargo contó que fue en ese momento, cuando decidió reaccionar, que otro cómplice arremetió en su contra usando el arma a manera de porra y le abrió la cabeza.

"Forcejee con uno, intenté quitarle la pistola, pero otro empezó apegarme cachazos en la cabeza y en la nuca", contó.

"Me dieron el último golpe muy fuerte en la sien, ante lo cual como que me aturdió y ya me doy cuenta que salen corriendo, se suben a un carro y alcanzo a ver las placas", complementó.

Camargo aseguró que cuando fue encañonado por el primer delincuente apreció que se trataba, evidentemente, de un arma falsa.

"Era una pistola que no era de verdad. Hice un mal juicio rápido y supuse que todas eran falsas. Evidentemente con la que me 'cascaron' no era de plástico, porque sí pesaba lo suficiente", describió.

"Me iban a robar con arma de fuego contundente", bromeó.

