Con piedras y navaja, limpiavidrios destrozan carro tras agresión del conductor

En un video del portal NNC quedó registrado un hecho de intolerancia en el que al menos una persona resultó herida y un vehículo particular destrozado.

En la tarde del jueves un comerciante de 40 años de edad oriundo de Yolombo (Antioquia) que se movilizaba en su vehículo por el centro de Villavicencio fue abordado en un semáforo por un joven de 19 años que limpia vidrios en los semáforos. Al parecer, tras una discusión, el conductor se bajó y agredió con un palo al trabajador.

Según las primeras versiones, luego de la agresión el conductor se subió a su carro y arrancó con el otro involucrado sobre el capó del vehículo, andando por unas cinco a seis cuadras hasta que encontró un grupo de policías.

Fue en ese momento cuando se bajó del carro y los policías lo protegieron, pues otro grupo de limpiavidrios lo había perseguido.

El hecho generó mayor molestia entre los compañeros del joven herido, por lo que decidieron atacar el vehículo con piedras, palos y hasta cuchillos hasta dejarlo completamente destrozado.

El resultado del hecho de intolerancia es de tres personas capturadas, entre ellas el conductor del vehículo por agresiones personales y otros dos por daño en bien ajeno.

A propósito, el coronel Fredy Jiménez, comandante de la Policía de Villavicencio, habló en Mañanas BLU sobre el polémico hecho revelando que tres de los limpiavidrios fueron capturados por daño en bien ajeno mientras que el conductor fue detenido por daños personales.



Dijo que, aunque no se tiene una versión confirmada, las primeras hipótesis apuntan a que “el conductor posiblemente fue quien agredió primero al hombre y de ahí se desató toda la situación”.

Aseguró que este tipo de situaciones no se deben solucionar por las vías de hecho, “son actos irracionales de parte y parte”.



Ante la denuncia de los limpiavidrios que aseguran que los uniformados no “hicieron nada y lo dejaron ir”, el comandante afirmó que “es una situación que se va a investigar para saber lo que pasó”.



