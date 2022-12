Concejal acusa a secretario de Gobierno por “presiones” en debate de valorización

Mientras culminaba el debate en el Concejo de Bogotá, tras ser aprobado el proyecto de valorización propuesto por el Distrito para construir obras con la recaudación de más de 900.000 millones de pesos, el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega, señaló que en la mayoría de los casos ha apoyado las propuestas del Distrito, pero que en esta ocasión, cuando adoptó una postura negativa al cobro, habría recibido presiones por parte del secretario de Gobierno.

“Ya nosotros en tres años le hemos dado todas las garantías y herramientas a la administración y hablo personalmente: haré un control político exhaustivo a los recursos que hemos aprobado, pese a las presiones que he recibido del señor secretario de gobierno”, indicó el cabildante.

A su vez, Juan Miguel Durán, secretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, indicó que frente al proyecto se han facilitado todas las garantías y celebró la importancia de la puerta que quedó abierta para las obras que se prevé sean ejecutadas en la capital.

"Ha habido un análisis y discusión transparente, técnica, con todos los equipos se ha hablado para que todas las dudas puedan ser resueltas frente al proyecto. Se han dado todas las garantías necesarias por parte del Concejo, por parte de las bancadas, de los concejales, y eso es un resultado que hoy se materializa frente a una votación importante", aclaró.

Así mismo, frente al cambio de postura en la votación por parte de algunos concejales de Cambio Radical, luego de una columna del jefe de bancada, Germán Vargas Lleras, indicó que no se ha reunido con él y reaccionó ante el suceso en el recinto del Concejo.

"No me he reunido nunca con Germán Vargas Lleras y la verdad no sé qué circunstancias. Fue un comentario como muchos que se hacen en el Concejo, que me gustaría conocer más a fondo", puntualizó el funcionario.