Concejo aprobó adición a presupuesto de Bogotá por $800.000 millones

Este viernes, 29 de julio, el Concejo de Bogotá aprobó a la administración de Claudia López la adición de $800.000 millones al presupuesto de la ciudad de este año, solicitada para destinarla en distintos sectores. Esto significa, en pocas palabras, que la Alcaldía de Bogotá ahora tiene más dinero para invertir en educación, salud e integración social, entre otros.

“Los sectores más beneficiados con esta adición son integración, salud y educación. El Concejo sigue dándole todas las herramientas a la administración para que cumpla una buena función y los compromisos que están estipulados en el plan de desarrollo y ayude a cerrar esa brecha de desigualdad que hoy nos está aquejando”, indicó el presidente del Concejo de Bogotá , Samir Abisambra.

Antes de la adición aprobada por la plenaria del Concejo, el presupuesto de Bogotá era de $28,5 billones y ahora es de 29,3 billones de pesos.

“Lo apoyé, considero que hay que distribuir bien los recursos de la ciudad sobre todo en los temas sociales y en la salud. Sin embargo, fui muy clara en decir que no estoy de acuerdo en que se hayan dejado recursos para el proyecto Bogotá Región Metropolitana porque esto todavía no existe”, indicó la concejal Diana Diago.

Según la Alcaldía y lo aprobado en el proyecto, ese dinero se destinará principalmente en salud con $238.000 millones, educación con $241.000 e integración social $124.000 millones.

Dos puntos llamaron la atención de los concejales: el primero, $5.000 millones para la Contraloría Distrital y también hubo discusión por recursos para la región metropolitana de Bogotá.

“16 concejales no estuvimos de acuerdo con los recursos para Bogotá Región Metropolitana porque no han presentado el proyecto, porque no hay entidad para dejarle $1.500 millones de pesos y otros no estuvieron de acuerdo con el tema de recursos adicionales para la Contraloría y Personería, pero fueron aprobados todos los recursos de la adición”, indicó la concejal Lucía Bastidas.

La alcaldesa Claudia López celebró la decisión, agradeció al Concejo y afirmó que esto significan muchas más oportunidades para los bogotanos.

