“Toda bicicleta con motor no puede circular”: Alcaldía de Bogotá sobre bicitaxis

El secretario de Movilidad de Bogotá, Felipe Ramírez , explicó en Mañanas Blu la prohibición del uso de bicitaxis en la capital del país y aclaró que los operativos se dirigen a aquellas bicicletas con motor y no a las de pedal.

En ese sentido, el secretario añadió que, si una bicicleta tiene motor, deja de ser bicicleta y se convierte en una motocicleta.

“Existe una resolución, la 3256 de 2018, del Gobierno Nacional que establece los lineamientos en triciclos y tricimóviles para transporte de pasajeros. En ella establece que estos vehículos no pueden ser motorizados. No está permitido ponerle motor y andar por los andenes con ese motor. Aquellos vehículos que son de pedaleo mecánico y asistido no tienen problemas”, añadió.

El funcionario dijo que la medida busca evitar la siniestralidad vial, que se ha incrementado en los últimos años en Bogotá.

“Aquí estamos hablando de un tema de accidentalidad vial. En enero un niño perdió la vida por un bicitaxi, hace pocos días, un bicitaxi le rompió la pierna a una mujer. La problemática está en la siniestralidad vial en el espacio público y eso es lo que estamos haciendo”, explicó.

¿Qué dice la resolución 3256?

De acuerdo con la Resolución 3256 del 3 de agosto de 2018 expedida por el Ministerio de transporte, a partir de su expedición, se autoriza la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en tricíclos y tricimóviles de pedaleo o pedaleo asistido, en las modalidades de primera y última milla, especial y/o turístico. No obstante lo anterior, las autoridades de transporte deberán expedir la reglamentación correspondiente de las condiciones de operación, habilitación y otorgamiento de permisos, entre otros aspectos, teniendo en cuenta la homologación del vehículo que realice el Ministerio de Transporte.