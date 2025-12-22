Bucaramanga, la ‘Ciudad de los Parques’, está cumpliendo 403 años

Cuenta la historia que el 22 de diciembre de 1622, el presbítero Miguel de Trujillo y el juez poblador, Andrés Páez de Sotomayor, por comisión del oidor, levantaron un acta dando por terminada la iglesia y sacristía del lugar, a la que dieron el nombre de Real de Minas de Bucaramanga, donde, luego de celebrar la misa, repartieron los resguardos entre los indígenas de las distintas encomiendas, con límites muy similares a los que actualmente se han fijado en el área metropolitana.

En 1778 se erigió como parroquia y en 1886 se dio su designación como capital del departamento de Santander.

Han pasado 403 años y Bucaramanga ‘La Bonita’, ‘La Ciudad de los Parques’, sigue creciendo gracias al empuje y al tesón de sus habitantes.

Aunque la celebración del cumpleaños de Bucaramanga empezó el pasado sábado con el denominado Concierto de la Reconciliación, son varias las actividades culturales que se tienen previstas para que los bumangueses disfruten de esta fecha tan especial.



Este concierto hizo parte de la agenda oficial del Festival 1622, una apuesta cultural con la que la ciudad conmemora su aniversario y cierra el año con más de 50 actividades distribuidas en parques, barrios y escenarios emblemáticos.

La programación del festival incluye nueve grandes ejes culturales: música, danza, voces, patrimonio, artesanos, arte urbano, artes plásticas, teatro y circo.

Este lunes, 22 de diciembre, el Museo Casa Galán tendrá la Exposición fotográfica: ‘Memorias de la noticia, despertar moderno y consolidación urbana’ a partir de las 4:00 de la tarde; y una hora después, en el mismo escenario, se realizará el conversatorio ‘Nuevas narrativas, misma ciudad’. A las 7:00 de la noche seguirá la programación con el encuentro ‘Bucaramanga en la prensa del siglo XX’.

La Electrificadora de Santander (ESSA) también se unirá a la celebración y hoy, a partir de las 7:00 de la noche, realizará un show de drones como regalo para la ciudad, en el marco de la celebración navideña y el cumpleaños de Bucaramanga, en un evento pensado para disfrutar en familia.

El espectáculo se llevará a cabo en el estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa, conocido como el estadio de La Flora. El ingreso al escenario estará habilitado desde las 6:00 de la tarde y contará con una capacidad máxima de 1.000 personas, quienes podrán acceder con boleta gratuita.

Durante la semana también habrá maratones de danza, una carpa de circo con capacidad para 700 asistentes, la semana de los artesanos en el Parque de Las Cigarras y múltiples presentaciones artísticas que buscan fortalecer la identidad de la ciudad.

