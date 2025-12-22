En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Abren el hotel más alto del mundo en Dubái, que mide casi 2 torres Colpatria

Abren el hotel más alto del mundo en Dubái, que mide casi 2 torres Colpatria

El complejo hotelero obtuvo el premio como el más alto por parte de los Guinness World Records.

Publicidad

Publicidad

Publicidad