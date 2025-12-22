Abren el hotel más alto del mundo en Dubái, que mide casi 2 torres Colpatria

Dubái continúa ampliando su portafolio de grandes proyectos urbanos y turísticos con una nueva construcción que ya quedó registrada en la historia de la arquitectura hotelera mundial.

De acuerdo con información de TimeOut Dubai, el edificio, que abrió oficialmente sus puertas en noviembre, se suma al perfil vertical de la marina y supera a otros desarrollos emblemáticos del sector hotelero.

Su llegada coincide con una etapa de fuerte crecimiento del turismo en Dubái y con la estrategia de la ciudad de seguir consolidándose como destino global de lujo, experiencias y grandes infraestructuras.

Ciel Dubai Marina, Vignette Collection en Dubái Foto: IHG Hotels Press

¿Cuál es el hotel más alto del mundo?

El Ciel Dubai Marina, Vignette Collection alcanzó los 377 metros de altura, cifra que le permitió obtener el título del hotel más alto del mundo en los Guinness World Records. Con esta marca, el nuevo complejo superó al Gevora Hotel, que también se encuentra en Dubái y ostentaba hasta ahora ese reconocimiento.



Para dimensionar su tamaño, basta una comparación con Colombia: la Torre Colpatria, uno de los edificios más emblemáticos de Bogotá, mide 196 metros y cuenta con 50 pisos.

El nuevo hotel de Dubái equivale a casi dos torres Colpatria apiladas en altura, lo que da una idea de la magnitud del proyecto.

Torre Colpatria Foto: Alcaldía Bogotá

¿Cómo es el Ciel Dubai Marina?

El hotel cuenta con 1.004 habitaciones distribuidas en 82 pisos y está gestionado por The First Group Hospitality. Su ubicación permite acceso directo a Dubai Marina, así como a zonas comerciales, playas y otros puntos de interés turístico del sector, uno de los más visitados de la ciudad.

En cuanto a tarifas, TimeOut Dubai señala que los precios de las habitaciones parten desde los 1.552 dirhams (420 USD) y pueden llegar hasta los 4.305 dirhams (1.170 USD) para una suite para tres personas con acceso a lounge en pisos altos.

Entre los principales atractivos del hotel se encuentra una piscina infinita en la azotea y un bar con vistas a Palm Jumeirah, el Golfo Arábigo y el resto del skyline de Dubái. El edificio también dispone de un mirador con estructura de vidrio de 360 grados.

De acuerdo con la publicación, el hotel busca obtener nuevos récords Guinness en el corto plazo, entre ellos el de la piscina infinita más alta del mundo y el del club ubicado a mayor altura.

En ese contexto, el Tattu Sky Pool podría superar al actual récord que ostenta el Address Beach Resort, cuya piscina se encuentra a 294 metros del suelo.

Ciel Dubai Marina Foto: IHG Hotels Press

Restaurantes y servicios complementarios

El restaurante asiático Tattu Dubai ocupa tres niveles en la parte superior del edificio, con el comedor principal en el nivel 74, la piscina elevada en el nivel 76 y un sky lounge en el piso 81. Además, el hotel incorpora nuevas aperturas gastronómicas como Risen Café and Artisanal Bakery.

La oferta culinaria se completa con el restaurante mediterráneo West 13 y el espacio East 14, enfocado en sabores del sudeste asiático, con estaciones en vivo y formato tipo buffet.

A esto se suma un spa de lujo ubicado en el piso 61, un gimnasio disponible las 24 horas y traslados gratuitos al Soluna Beach Club, en Palm Jumeirah.

Rob Burns, CEO de The First Group, destacó la relevancia del reconocimiento obtenido. “Es un honor ser reconocidos por Guinness World Records por este logro monumental, que refleja el trabajo de arquitectos, ingenieros, equipos de construcción y socios clave que hicieron realidad este proyecto”, afirmó, según recoge TimeOut Dubai.