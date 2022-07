“Conocer la historia es esencial, guste o no”: Petro sobre enseñar informe de Comisión de la Verdad

El presidente electo, Gustavo Petro , respaldó la propuesta de su próximo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, de presentar y socializar el informe final de la Comisión de la Verdad en los colegios del país como una política para la enseñanza desde del próximo 12 de agosto.

A partir de eso, el mandatario entrante aseguró que los colegios deben: “Conocer el informe de la Comisión de la Verdad, que es conocer la historia. Lo que yo le he pedido al ministro de Educación entrante es que la cátedra de historia se vuelva a dar en los colegios públicos de toda Colombia. Conocer la historia es esencial, nos guste o no, lo primero que hay que lograr es que la gente conozca su historia porque eso es lo que permite no repetirla en los aspectos más negativos, e indudablemente nuestra historia ha sido la de la violencia”.

Publicidad

El ministro designado de Educación, Alejandro Gaviria, enfatizó en que: “Las escuelas y colegios tienen autonomía. Cuando yo grabo el video, lo único que hago invitar a que conozcan el legado de la Comisión de la Verdad y que lo traten de incorporar en sus prácticas, en la conversación, y que se inscriban voluntariamente, no era una orden o mandato perentorio, era una invitación”.

Mientras tanto, el Ministerio Educación saliente comenzó este viernes el primer piloto donde se expondrá el informe final de la Comisión de la Verdad. La institución escogida para esto será el Colegio Nacional Nicolás Esguerra de Bogotá.

“Es una historia diversa, como se ha planteado en el informe. Es una historia que no es solamente de los héroes, sino que es una historia que también tiene otras narrativas. La Comisión de la Verdad en el informe lo plantea de manera explícita: no más ocultamiento. No ocultar las verdades pasa por muchas cosas que ocurren en nuestro país”, aseguró Ricardo Moreno, representante del equipo de empalme del nuevo gobierno.

Martín Forero, es estudiante y contralor del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, dijo estar agradecido por “poder representar las ideas de miles de jóvenes colombianos que piensan como yo. Y ojalá que con esta reflexión que estamos construyendo aquí y con las reformas venideras, podamos construir una Colombia más unida”.

Publicidad

Es importante resaltar que la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se reunió este viernes con los miembros de la comisión asesora para la enseñanza de la historia de Colombia, con el fin de socializar con docentes de ciencias sociales de educación básica y media, investigadores, historiadores y comunidad en general, el documento: 'La enseñanza de la historia de Colombia, ajustes posibles y urgentes para la consolidación de una ciudadanía activa, democrática y en paz'.

Publicidad

Este documento, que construyó la Comisión por más de dos años, contiene las recomendaciones para la actualización de los lineamientos curriculares de Ciencias Sociales con énfasis en historia, en cumplimiento de la Ley 1874 de 2017.

El evento se realizó en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra en la ciudad de Bogotá, donde la jefe de la cartera educativa reconoció el compromiso, rigurosidad y responsabilidad del proceso desarrollado por la Comisión en la construcción de dicho documento.

"Destacamos el trabajo articulado y en equipo de la comisión asesora para la enseñanza de la historia pues le permitirá al país generar reflexiones necesarias en los establecimientos educativos, y en la sociedad en general, sobre la manera como se enseña historia, los sucesos abordados, la formación de los docentes y la articulación de la educación con las diversas dinámicas cotidianas que se desarrollan a lo largo y ancho del país", expresó la ministra durante el evento.

Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy: