Conductor que invadió cicloruta revela por qué cometió la insólita infracción

Nicolás Cárdenas, protagonista de un polémico vídeo en que se ve cuando invade un bicicarril con su vehículo en el norte de Bogotá, explicó en diálogo con Vive Bogotá que cometió la insólita infracción para evitar un trancón.



“Estaba en la carrera 11, antes de la 116, y había un bus enfrente mío. Frente al bus había dos carros estrellados y estaban bloqueando totalmente la carrera 11 porque en ese punto solamente hay un carril para los carros sentido sur-norte”, contó Cárdenas.



Dijo también que en ese punto “no se podía salir a ningún lado, los carros intentaban salirse hacia la NQS para devolverse hacia el sur y también era imposible salir por ahí”.



Le puede interesar: Polémica por valor de la ciclorruta en la Avenida Las Vegas.



El afán del conductor se debía a que debía recoger a sus suegros para “llevarlos al aeropuerto para que no perdieran un vuelo; opté por evadir ese obstáculo entrando con precaución a la ciclovía, que fue un error obviamente. Iba tarde y por eso hice eso”.



Explicó también que, tras la publicación de las imágenes, que se convirtieron en virales en las últimas horas, usuarios de redes sociales compartieron también el nombre del dueño del carro. “No sé por qué hicieron eso, no es el carro mío. Entonces aludían la culpa a la persona dueña del carro, yo llamé a los medios a decir que yo era quien había cometido la infracción, que estaba muy arrepentido”.



“En el momento que comencé a hacerlo me di cuenta que la había embarrado, el problema es que no podía echar reversa porque no salía el carro; la única forma era seguir adelante porque esos topes eran muy altos. Hubiera quedado un trancón peor, me salvé de no crear un trancón peor del que ya había”, añadió.



Publicidad