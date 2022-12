Continúa búsqueda de desaparecidos por naufragio de embarcación en el Orinoco

El secretario de Gobierno de Vichada, Diego Zárate, no descartó que la embarcación que naufragó este martes en el río Orinoco, en Vichada, no tuviera permiso de circulación. “Creería que no tenía permiso porque circulaba en horas de la madrugada. Que esté navegando a esa hora es algo sospechoso”, manifestó.



Igualmente, confirmó que la mayor parte de personas que viajaban eran venezolanos que venían a Colombia a vender productos agrícolas.



Le puede interesar: Diez desaparecidos en naufragio de embarcación en el río Orinoco.



El coronel Jorge Díaz dijo a BLU Radio, que, al parecer, la embarcación golpeó contra unas rocas, pues el río estaba bastante crecido.



Además, manifestó que los organismos de socorro realizaron un primer barrido y, tras el mismo, no se hallaron personas a las que se les pudiera auxiliar y descartó que alguno de los desaparecidos hubiera nadado hacia la orilla.



