Cuatro capturados en el operativo a invasión en la localidad de Suba

En el marco de los operativos que se presentan en la localidad de Suba, donde las autoridades intentan desalojar al menos 450 viviendas que fueron invadidas por exhabitantes del Bronx, efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá se enfrentaron a los ocupantes del sector, quienes respondieron con piedras a la acción de las autoridades.

En medio de las demoliciones y levantamiento de escombros, algunos de quienes están en el lugar han incendiado viviendas en un intento por perturbar el operativo, por el momento se han apagado cuatro de estos.

Al momento cuatro personas han sido capturadas; la Policía de Infancia y Adolescencia también está en el lugar garantizando los derechos de los menores que están comprometidos durante el operativo que además deja un saldo de 10 lesionados, dentro de ellos 2 policías.

Algunos de los ocupantes de la invasión han manifestado que no tienen a dónde ir. “Nosotros somos recicladores y no tenemos ningún apoyo por parte de la alcaldía lo que pedimos es que conciliar, pero que no nos saquen a las malas, porque no tenemos dónde vivir”, manifestó una recicladora que vive en el lugar.