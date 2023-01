Decisiones se tomarán por la ley, no por conceptos o prestigio de abogados: alcaldesa sobre el metro

La alcaldesa Claudia López señaló que las obras de la primera línea del metro de Bogotá ya tienen un avance de más del 18 %, sobre todo en el patio taller de Bosa y, aunque hay dificultades en la calle 72 con Caracas en materia de retrasos por el traslado de redes, los constructores se están poniendo al día.

Sobre los cambios propuestos por el presidente Gustavo Petro en la primera línea del metro, dice la alcaldesa que están atendiendo con respeto a la solicitud del primer mandatario y que las mesas técnicas y legales están avanzando en los estudios. Sin embargo, afirmó que no se pueden tomar decisiones por conceptos que emitan abogados, sino basándose en la ley.

“Los servidores públicos no podemos tomar decisiones por conceptos que nos den abogados por muy prestigiosos que sean, tomamos decisiones por lo que diga la ley y la jurisprudencia de las cortes. Eso es lo que vamos a analizar y, una vez tengamos una contrapropuesta a la que nos ha dicho el presidente, se la iremos a presentar a él y se la daremos a conocer al país”, indicó López.

Agregó que desconoce de dónde va a sacar la plata el Gobierno para proyectos de Bogotá y que eso tiene que dejarlo claro el mismo presidente Petro y su gabinete. Además, afirmó que las obras del metro están blindadas con el contrato que se está ejecutando.

“Tenemos un contrato vigente y en ejecución, lo estamos haciendo y no vamos a parar un solo minuto. Los constructores saben que no se me pueden retrasar en nada. La ley que blinda el metro de Bogotá es el contrato que se está ejecutando”, indicó.

Sobre la segunda línea, la alcaldesa mencionó que no tiene ningún riesgo y que el Ministerio de Hacienda ha dicho con claridad que el Gobierno está comprometido para hacer la licitación de este proyecto que tendrá la primera línea del metro subterránea.

