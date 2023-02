Denuncian presunto abuso sexual por parte de un conductor a una joven en Bogotá

Conmoción en Bogotá después de conocer la denuncia de una joven que tomó un servicio de Picap y asegura haber sido abusada sexualmente por el conductor, además, de ser robo por el mismo hombre.

En diálogo con Noticias Caracol , la joven aseguró que ella solicitó el servicio cuando salía de trabajar con destino a su hogar; sin embargo, el trayecto cambió y fue llevada por el conductor a un caño en donde la robó y, según ella, este le pidió tener relaciones con él para poderle devolver todo.

“Él no toma la ruta, sino que se desvía yendo hacia entre Los Olivos y La María. Él acelera la moto y yo le digo por ahí no es; él acelera la moto y me lleva a un caño (...) Me dijo que para devolverme todo tenía que tener relaciones sexuales con él, entonces yo le digo que no", contó.

Ante la negativa por parte de ella, el hombre decide empezar a abusar de ella y sin su consentimiento empieza a tocarla por encima de la ropa, por lo que la única reacción por parte de la joven fue llorar por lo que estaba sucediendo. Solo una pareja que se encontraba cerca al lugar, quienes llamaron a la Policía y la acompañaron a su casa.

Publicidad

El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación para judicializar al presunto abusador por este hecho. Mientras que, la víctima ya recibe tratamiento psicológico.

Desde Picap suspendieron la cuenta de este hombre y expresaron que apoyarán a las autoridades con la investigación; por su parte, la aplicación que opera como un 'mototaxi' aseguró que hará un trabajo interno para dar con el responsable.

“Debemos conocer de primera mano cuáles son esos filtros que tienen en cuenta las organizaciones para aceptar que una persona sea conductor de su aplicación”, puntualizó aula Andrea Amaya, investigadora de la Universidad Manuela Beltrán.