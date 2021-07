Denuncian que jóvenes de Primera Línea reciben "entrenamiento" en predio de Acueducto de Bogotá

Desde hace varios días, vecinos de la zona del Tintal, en Bogotá, aseguran un grupo de más de 50 jóvenes decidió instalar un campamento detrás de las instalaciones de la Universidad Distrital. El problema, dicen los habitantes de este punto, es que son personas que permanecen encapuchados y realizando “patrullajes”.

“Estamos preocupados, vemos muchos encapuchados y patrullan, llegan motos, bicicletas y no sabemos qué hacen, podemos legar hasta el límite del conjunto y de ahí no nos dejan pasar, como si el terreno fuera de ellos, no entendemos dónde están las autoridades protegiendo a los vecinos”, dijo Lucero Ordóñez.

Otra de las residentes de la zona agrega que en horas de la madrugada también se ven algunos movimientos que los hacen sentir inseguros.

“Se escucha gritería, música, licor, empiezan a tratar mal a la gente, a controlar quiénes pueden pasar por el potrero o no, también uno los ve entrenando con escudos y machetes, hay uno que mantiene con chaqueta de Policía”, manifestó Liliana Castañeda.

En la zona se puede ver que los jóvenes instalaron más de cuatro carpas, pancartas, baños improvisados y, además, tienen un perimetraje en la zona. “Esos pelados estaban dentro de la universidad, los sacaron y se fueron ahora para allá, la alcaldía no ha aparecido, aquí nadie controla, pero también hay que decir que hay vecinos que los apoyan, vienen y piden agua en conjuntos o comida”.

“Tienen todo el derecho a protestar, pero no así. No tiene por qué haber territorios vedados, eso también se está volviendo un foco de delincuencia. Nosotros la comunidad no tenemos por qué estar afectados, ahora también les da por estar con escudos y peleas con palos y machetes”, agregó.

Publicidad

Sobre este campamento, BLU Radio intentó hablar con algunos de los jóvenes, sin embargo, no quisieron dar declaraciones. La Alcaldía de Bogotá aún no se ha pronunciado sobre estos hechos y se pudo establecer que el campamento está ubicado en un predio del Acueducto de Bogotá.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, en entrevista con Radio Nacional. “El lugar es un lote del acueducto y en estos momentos no hay ninguna querella para desalojarlos, para retirarlos”.

Escuche la noticia completa aquí: