Descubren a edil y contratista de la Alcaldía de Bosa incumpliendo restricción de consumo de alcohol

Funcionarios de la Policía y la Alcaldía de Bosa se percataron de un grupo de personas que consumían licor en espacio público, en el sector de Bosa Centro. Descubrieron que, entre ellas, se encontraban al menos un edil de la localidad y un contratista de la propia alcaldía local.

Las autoridades estuvieron realizando operativos de inspección, vigilancia y control en la noche del viernes y madrugada del sábado. Realizaron el procedimiento de imposición de comparendo a estas personas, quienes reaccionaron dejando las cédulas en el lugar y se fueron en señal de protesta por la medida de la Policía.

El edil que recibió el comparendo fue Fabián Arbeláez y con él, un contratista de la propia Alcaldía local, Andrés Bacca, aunque en el lugar se encontraban más personas.

BLU Radio logró comunicarse con el edil Arbeláez, quien milita en el partido Liberal. Manifestó que se encontraba lavando su vehículo en un lavadero de carros en el centro de Bosa y que en el segundo piso de ese lugar se encontraba un establecimiento de comercio, en el que departían amigos y personas de la comunidad.

“Subí a saludar, no llevaba más de 15 minutos en el lugar cuando les hice la recomendación a las que personas que ese tipo de aglomeración no se encuentran permitidas. La Alcaldía hizo el operativo de inspección y sí, se estaba cometiendo una infracción en el lugar, yo estaba allá porque estaba lavando el carro y no estaba participando de ninguna fiesta ni ingiriendo licor”, agregó el edil Fabian Arbeláez.

A su vez, la alcaldesa local de Bosa, Lizeth Gonzáles, manifestó que “sin importar el cargo, toda la ciudadanía debe asumir la nueva etapa de la pandemia del COVID-19 con responsabilidad", y recordó que todos deben dar ejemplo.

Cabe recordar que el decreto 193 de 2020 en el artículo 11, que expidió la Alcaldía de Bogotá , prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacio públicos: “Prohibir a partir de la entrada en vigencia del presente decreto el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio y espacios abiertos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”.