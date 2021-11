Distanciamiento ya no tiene que respetarse; eso implicaría aforos del 50 %: sec. de Salud de Bogotá

Desde el próximo martes 16 de noviembre, Bogotá tendrá la posibilidad de contar con aforos al 100 % en lugares como cines, restaurantes, eventos masivos, discotecas, eventos deportivos, entre otros. Es por eso que en Mañanas BLU, el secretario de Salud de la capital se refirió a las situaciones que permitieron llegar a esta medida.

El secretario Alejandro Gómez, explicó los tres factores que han permitido determinar que Bogotá ya se encuentra lista para retomar los aforos al 100 %.

El primero de estos es la positividad, es decir, que de 100 pruebas que se realizan, cuántas resultan positivas a COVID. actualmente la ciudad está presentando solo tres.

El segundo punto a tener en cuenta, es la capacidad de camas UCI destinadas para pacientes COVID, el cual está sobre el 50 %. Y el tercer factor es el nivel de vacunación, en el que la ciudad tenía una meta del 90 % de los 'vacunables', mayores de 12 años con alguna dosis.

De esta población, con un esquema completo al día de hoy, Bogotá está al 68 % y con al menos una dosis, se está al 83,4 %.

Sobre las medidas que se deberán mantener cuando se asista a todos los lugares en dónde se permita un aforo del 100 %, existen dudas en relación a los criterios que se deben tener presentes.

El funcionario explicó que en el caso del distanciamiento, es una medida que no se debe conservar, por lo menos entre personas.

"Yo creo que el término del distanciamiento, que imponía alguna de las normas anteriores, no tiene que respetarse ya entre las personas. Y es que, si los siguiéramos imponiendo don Néstor, pues dejaríamos los aforos en el 50 %... Desde hace algunos días, hemos dicho que el distanciamiento tiene que ser entre los grupos familiares y los grupos de amigos y no entre personas. Desde el punto de vista práctico para un aforo del 100% la distancia entre personas no debería o no tiene que conservarse."

Sin embargo, sí es importante no dejar de lado otro tipo de protocolos de bioseguridad, como el lavado de manos cada dos horas y el uso estricto del tapabocas.

