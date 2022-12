Distrito estudia plazos para implementar sistema inteligente de taxis en Bogotá

La Secretaría de Movilidad estudia nuevos plazos para la implementación de taxi inteligente en Bogotá, luego de la resolución expedida por el Ministerio de Transporte en el que se reglamenta la medida hasta ahora como un borrador mientras la Superintendencia de Industria y Comercio expide el permiso y se decreta oficialmente la medida.

El Secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, aseguró que la resolución expedida no tiene ningún cambio con la anterior pues el problema por el cual aún no está en firme la medida no es de forma sino de modo.

Agregó que, por esta razón, el Distrito estudia la nueva fecha para la implementación del sistema de taxi inteligente en Bogotá que regirá "para todos los taxistas de la ciudad".

Según la resolución del Ministerio de Transporte, a partir de este martes 03 de julio los interesados dispondrán de 15 días calendario para hacer las observaciones y sugerencias que estimen pertinentes.

Pasado ese tiempo, el Ministerio deberá evaluarlas y remitir el documento a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de obtener el pronunciamiento de estas dos entidades conforme lo señala la ley que debe ser en el transcurso de 15 días.

