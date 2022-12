Distrito niega la reasignación de presupuesto para la Universidad Distrital

El Distrito de Bogotá negó la solicitud que hicieron varios concejales de reasignar el presupuesto que necesita la Universidad Distrital que,Dentro de las alternativas que se plantearon desde el cabildo estaba la destinación de 80.000 millones que se iban a invertir en un edificio en el sector de El Retiro al norte de la ciudad yLa respuesta entregada en las últimas horas desde la Alcaldía indica que esos 80.000 millones de pesos serán invertidos en el proyecto 1061,

que plantea trabajos en infraestructura como ciclo rutas y puentes, con un total de 60.000 millones; los restantes 20.000 se pretende que sean destinados al pago de sentencias en funcionamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos.

El concejal Juan Carlos Flórez manifestó que el Gobierno Distrital fue “sordo” frente a las solicitudes.“La Administración negó esa posibilidad, una cosa que me parece un inmenso error. De esa manera la universidad va a estar en problemas el año entrante porque no se le darán los recursos que necesita. No olvidemos, debe empezar a prepararse para el proceso de reacreditación. La universidad fue acreditada como de alta calidad,La discusión plateada mostró que los recursos no son suficientes, pues son varias sedes de la Universidad Distrital las que existen en la ciudad y una gran mayoría de los estudiantes son de bajos ingresos, por lo que de seguir con el déficit, la institución entraría en más problemas con la insolvencia económica ya que,Los cuestionamientos al proyecto de presupuesto planteado para 2019 ha generado varias inquietudes,. Esos recursos se liberaron. Estamos proponiendo que de esos recursos se le destinen $65.000 millones a la Distrital”, explicó el concejal Manuel Sarmiento.