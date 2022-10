Distrito no descarta prórroga para que taxis empiecen a cobrar por aplicación

Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad del distrito, señaló que el próximo 31 de marzo todos los taxistas de Bogotá tendrán que implementar una de las 10 plataformas que han sido entregadas para su revisión y cobrar las tarifas correspondientes a través de la tecnología. De no hacerlo, no podrán prestar los servicios en la ciudad.

"El 31 de marzo todos los taxis deben tener la plataforma andando para poder cobrar las nuevas tarifas. De ahí en adelante, el que no tenga la plataforma no puede operar. Tenemos un cronograma bien apretado. Por ahora trataremos de cumplir la fecha del 31 de marzo, pero en caso de no lograrlo, consideraríamos eventualmente prorrogar el inicio del uso de la aplicación", señaló Bocarejo.

Añadió que se están revisando todas las variables ordenadas para su funcionamiento y han sido las mismas empresas quienes han presentado las aplicaciones a consideración, “para empezar a operar en algo más de un mes”.

“Recibimos 10 aplicaciones, algunas de ellas reunieron varias empresas. Estamos en el proceso de pruebas. Eso significa que ellos nos dan la aplicación y miramos cómo se está transmitiendo desde los taxis, se revisa si se están dando los datos necesarios. El cálculo de la tarifa, los eventos, por ejemplo cuando se interrumpe una carrera. Que funcione bien cuando el usuario va a calificar al taxista. La localización del vehículo en tiempo real”, explicó el funcionario.

Recalcó, además, que frente a las denuncias presentadas por los bogotanos frente a abusos por parte de taxistas, la aplicación podrá poner en cintura a quienes cometan fraudes.

“Son empresas que están vinculando aproximadamente el 90 % de los taxis y creemos que la tecnología permitirá salvar el servicio en la ciudad", concluyó el encargado de Movilidad.