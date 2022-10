Distrito termina contrato con 4 operadores de comedores comunitarios por fallas

La Secretaría Distrital de Integración Social realizó una rigurosa supervisión en los comedores comunitarios, encontrando que 11 de ellos no cumplen con las condiciones adecuadas para la manipulación de los alimentos, razón por la cual terminó el contrato con 4 de ellos.



Se trata de Coopimer, en Rafael Uribe; Coopimer, en Puente Aranda; Cultiva, en Suba y Fudesol, en Kennedy.



"El contrato con los cuatro operadores se terminó luego de encontrar muestras de materia prima, producto terminado, frotis de manos (personal manipulador), superficies, ambientes y agua de consumo (microbiológico), en los alimentos que no cumplían con los estándares de calidad de los comedores comunitarios y el proyecto Bogotá te nutre" aseguró Richard Romero, subsecretario de Integración Social.



Cabe señalar que a siete comedores más se les realizó plan de mejoramiento con seguimiento constante para verificar que se implementen buenas prácticas de manufactura durante toda la operación del servicio de alimentación. De no cumplir con lo requerido se iniciarán las acciones administrativas pertinentes.