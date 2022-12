El abecé de la nueva estrategia de seguridad para Bogotá

Los bogotanos ya no tendrán que ir a un CAI a denunciar los delitos del que son víctimas y los policías ya no patrullarán por cuadrantes, sino que irán detrás de los delincuentes a las zonas donde más actúan.

Estas son dos de las grandes apuestas que tiene la Administración Distrital y la Policía Metropolitana de Bogotá para hacerle frente a la delincuencia en la capital, las cuales están incluidas en un paquete de medidas anunciadas el pasado jueves.

BLU Radio buscó el análisis de expertos sobre esta nueva estrategia y una explicación más detallada por parte de la Alcaldía sobre plan que tendrá un piloto a finales del mes de julio.

La estrategia anunciada incluye cinco puntos:

1. Los policías que no estén en labores de patrullaje por la contingencia debido al COVID-19 estarán apoyando labores de inteligencia e investigación de la delincuencia.

2. Volverá la Policía Comunitaria. Este grupo no estará enfocado en perseguir a los delincuentes sino en garantizar la convivencia entre los ciudadanos para evitar riñas y lesiones personales.

3. Se termina el modelo de vigilancia y seguridad por cuadrantes. La Alcaldía y el la Policía Metropolitana focalizaron 52 barrios de siete localidades: San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy, Suba, Los Mártires y Ciudad Bolívar. Para la Alcaldía, estos son los sectores de Bogotá que más problemática tienen en cuanto a hurtos y homicidios.

4. Como no hay suficientes policías habrá más tecnología para la investigación y judicialización de las bandas criminales.

5. Se renovará el servicio de la línea 123. Según el Distrito, existen demasiados canales de denuncias, pero no todos son efectivos. La ciudadanía ya no tendrá que desplazarse a un CAI a interponer una denuncia, sino que lo podrá hacer únicamente a través de la línea de emergencias.

Para el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, el cambio del modelo de vigilancia por cuadrantes por el patrullaje focalizado busca una mayor flexibilidad en el servicio de atención y reacción que presta la policía a la ciudadanía.

“Va a ser un servicio de Policía más cercano a los ciudadanos que trabajará directamente con la comunidad, serán unos cuadrantes mucho más dinámicos y no tan estáticos, porque hemos identificado que la delincuencia también se va moviendo hacia otros sectores y no tienen fronteras”, dijo.

El funcionario manifestó que este cambio se da, entre otras cosas, porque las personas van a un CAI o llaman al cuadrante a denunciar un delito y nunca le responden.

“Los ciudadanos van a tener que llamar a la línea 123 y no al cuadrante ni al CAI”, explicó Acero.

Para el experto en seguridad, Andrés Nieto, la medida puede funcionar en la medida que con el modelo actual los policías vigilan por cuadrantes, es decir, patrullan espacios más pequeños, pero hay déficit de 32% de policías en la capital.

“Cuando se creó el modelo actual se quiso que los policías trabajaran en perímetros más pequeños, pero hoy Bogotá cuenta con una tasa de 215 policías por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional es de 312, es decir, a la capital le faltarían 7.700 policías para llegar al mínimo”, explicó Andrés Nieto.

Es decir, con el número actual de uniformados no se tiene la capacidad de cobertura de vigilancia de toda la ciudad, eso sin contar que con el actual modelo los policías no tienen forma de dejar el cuadrante que se les ha encargado, mientras que los delincuentes no conocen de límites.

Esto significa, si bien habrá presencia de la Policía en toda la ciudad, el trabajo estará focalizado en 52 barrios de siete localidades de la ciudad, que la Alcaldía ha identificado como los más afectados por la delincuencia, estas localidades son San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy, Suba, Los Mártires y Ciudad Bolívar.

Desde el Concejo de Bogotá celebraron que la alcaldesa Claudia López se haya sentado con el Gobierno Nacional a hablar de seguridad para Bogotá y tomar medidas, pero lamentaron que no se tuviera en cuenta otras localidades dentro de la focalización.

“Ya era hora que la alcaldesa Claudia López se centrara en los temas importantes de la ciudad, como la inseguridad, hemos visto que la alcaldesa ha improvisado mucho en este tema. Me preocupa que las localidades de Usaquén y Chapinero no se vean priorizadas para el manejo de la seguridad, ya que son localidades que se han visto muy afectadas en estas últimas semanas”, manifestó el concejal Humberto Amín.

Sin embargo, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, recalcó que la policía comunitaria jugará un papel fundamental en todas las localidades y que no se dejará ningún espacio de la ciudad por cubrir.

La alcaldesa Claudia López confirmó que Bogotá será la primera ciudad del país donde se pondrá en marcha el cambio del modelo de vigilancia por cuadrantes y que se hará a través de unos pilotos que se proyectan estarán listos para finales del mes de julio.