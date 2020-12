El pico y cédula no es un castigo, se trata de ser prudentes: secretario de Gobierno de Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, habló en Mañanas BLU sobre las medidas para contener la pandemia de COVID-19 en la capital del país.

"Ninguna de estas medidas es un castigo. Estas medidas lo único que buscan es ser prudentes, ser responsables. Nuestro sistema hospitalario aún hoy goza de buena salud. Tenemos una ocupación de camas de cuidados intensivos o COVID del 60 %. No hay ningún riesgo de colapso, pero sería una equivocación no tomar medidas oportunamente, no anticiparnos", declaró Gómez.

Gómez aseguró que es falso que las personas no puedan salir en Bogotá y explicó los alcances del pico y cédula.

"Esto aplica solo para establecimientos comerciales. Eso no quiere decir que no se pueda salir en Bogotá", aclaró el funcionario.

"Las personas en Bogotá no tienen ninguna restricción a la movilidad. Es simplemente una restricción para el ingreso a la actividad de compra, comercial, dentro de establecimientos de comercio durante estos días", subrayó.

Gómez aseguró que el comportamiento de los bogotanos no ha sido inadecuado en materia de bioseguridad y que las medidas decretadas se plantean como una forma de prevención ya que los aforos han bordeado los límites.

"Es importante explicar que la implementación de pico y cédula no es porque no se hagan los protocolos de bioseguridad, pero en estos días hemos tenido los aforos al borde", declaró.

"No solo rige el pico y cédula sino que solo una persona por familia puede salir a hacer compras", complementó.

De acuerdo con el funcionario, la velocidad de contagio en Bogotá se ha disparado porque las personas se encuentran con otras a quienes no solía ver.

