En el Concejo de Bogotá piden desmontar el ‘Crédito Fácil Codensa’

y la Ley de Servicios Públicos, (142), “toda vez que la empresa ha incurrido en cobros no autorizados por clientes y no ha totalizado por separado los valores del servicio de energía y créditos, ni divido físicamente las facturas respectivas”.

En ese sentido, el gerente de Codensa, David Felipe Acosta, aseguró que la compañía tiene las facultades para “separar la factura del valor de la luz y las deudas del ‘crédito fácil Codensa’”.

“Nosotros nos hemos ajustado en todos los casos a la normatividad colombiana”, agregó.

Sin embargo, manifestó que buscarán reunirse con el concejal Ramírez para explicarle en detalle cómo liquidan las deudas de cada usuario, separando el costo del servicio de energía y el de las deudas adquiridas.

Según el concejal denunciante, Marco Fidel Ramírez, “Codensa no totaliza sino que subtotaliza los cobros diferentes al generado por el servicio de energía, lo que no le permite al cliente pagar por separado los valores. Esto se convierte en un atropello a sus clientes o los dueños de los inmuebles que, además, no son consultados al momento de conceder el crédito, sino al arrendatario”.

Así mismo, el concejal denunció que Codensa se convirtió en el dispensador de tarjetas de Crédito de Colpatria, ya que entregó más de millón de tarjetahabientes al sistema bancario perdiendo la esencia del programa social “Crédito Fácil Codensa” para la población vulnerable: estratos 1, 2 y 3.

Las denuncias se conocieron en el marco del debate de control político sobre “alumbrado Público de Bogotá”, promovido por los concejales Marco Fidel Ramírez, de Opción Ciudadana y Diana Alejandra Rodríguez de la Alianza Verde.