En riesgo alimentación de 145 mil estudiantes en Córdoba

En Córdoba, la alimentación escolar de 145 mil niños está en riesgo por falta de recursos; el gremio de educadores señala a la administración departamental y el gobernador señala al Ministerio de Educación.



El Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, indicó que buscará los más de 7 mil millones de pesos que hacen falta para cubrir el Programa de Alimentación Escolar ( PAE) a través de regalías; sin embargo, esto no solucionaría el problema inmediato puesto que los recursos actuales no alcanzan para muchos días.



El presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba, Domingo Ayala, dijo que desde el Ministerio han sido claros en que el gobierno nacional ya cumplió con los recursos que debía aportar para el PAE en el 2017, pero los entes territoriales no gestionaron su parte y por eso el déficit.



En las próximas horas desde el Palacio de Nain, sede de la Gobernación de Córdoba, podría anunciarse una solución provisional; pero también podría anunciarse, desde la asociación de maestros, una nueva protesta motivada por esta situación.



