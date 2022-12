Entregan restos de Bernardo Beltrán, desaparecido del Palacio de Justicia

32 años después del holocausto del Palacio de Justicia, el Instituto de Medicina Legal entregó a su familia los restos de Bernardo Beltrán, uno de los desaparecidos trabajadores de la cafetería de Palacio cuyos restos aparecieron en la tumba del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry, en Manizales.

Publicidad

Una comisión compuesta por un médico, un antropólogo y genetista abordaron el estudio de los restos, con la información previa con la que se contaba en 1985.

"El cuerpo aparece en Manizales en la tumba del doctor Echeverry, pero el cuerpo me cuenta que salió vivo, me deja verlo, llevado de la mano de militar, conducido hacia la Casa del Florero, y me cuenta que lo asesinaron, que lo quemaron, para 32 años después entregárnoslo", manifestó durante la entrega Sandra Beltrán, hermana del desaparecido.

Publicidad

"Honrar la memoria del señor Bernardo Beltrán es honrar a todos aquellos hombres y mujeres honrados y de bien, que un día salieron a trabajar, pero que por consecuencia de la guerra nunca volvieron a su hogar. Honrar su memoria es honrar a todas las madres y padres de Colombia que como la señora María de Jesús y el señor Bernardo murieron con el dolor de no saber del paradero de su hijo. Honrar su memoria es también denunciar que la violencia es causante de lágrimas, discordias y por supuesto, destrucción", dijo por su parte el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Jorge Hernán Díaz Soto.

Publicidad

Se estimó que se trataba de una persona mayor a 25 años, se identificó la ausencia de un diente (primer molar superior izquierdo) y se evidenció que el cuerpo estuvo expuesto a altas temperaturas, es decir, calcinado.

La comparación genética se hizo con los padres de Beltrán, con los datos del banco de datos de genética de Medicina Legal, que arrojó una coincidencia de 99,99 %, lo que permitió la plena identificación el pasado mes de septiembre.

Publicidad

Lea también: Hay sentimientos encontrados tras el hallazgo: hermana de Bernardo Beltrán

Publicidad

Con esta entrega, se aclara lo ocurrido con el quinto de los once trabajadores de la cafetería que permanecen desaparecidos tras la toma y retoma del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

-Otro caso de restos cambiados:

Publicidad

Ya se había presentado otro caso de hallazgo de restos en la tumba de otro de los fallecidos en el holocausto.

Publicidad

El pasado 2 de junio los restos de otro empleado de la cafetería, Héctor Beltrán, aparecieron en la tumba del magistrado auxiliar Julio César Andrade, en Barranquilla.