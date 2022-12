Equipos tecnológicos adquiridos para centros de salud de Bogotá estarían sin utilizar

La Secretaría de Salud de Bogotá recibió equipos por más $9.000 millones, algunos ya están instalados y otros están una bodega sin funcionar. Estos elementos tecnológicos se adquirieron para dotación para los centros de salud de la ciudad, pues sin estos elementos no podrían operar.

Entre los equipos que se entregaron y que fueron recibidos por la secretaría están UPS, teléfonos IP, equipos de cómputo, software, portátiles, impresoras térmicas, video beam, digiturnos, servidores y data center, entre otros, para el funcionamiento de varios centros de salud de la ciudad, tanto existentes como los nuevos que deben entrar en funcionamiento.

Según Juan Pablo Nova, abogado de Unión Temporal Infraestructura, algunos de estos equipos, entregados en 2021 y 2022, están instalados y funcionando; mientras que otros están instalados pero sin funcionar. A su vez, hay una parte que están en bodega, y los del 2023 ya están listos para entregar. A la fecha la secretaría de salud no ha pagado por estos equipos.

“El secretario ha dado instrucciones incluso para no usar los productos que se entregaron, no permitir la instalación de los bienes que están pendientes de instalar porque no han terminado las obras de construcción de los CAPS nuevos y, además, ha dado la orden de desinstalar los elementos que se entregaron. Esto es un riesgo por un detrimento patrimonial”, explicó el representante de la firma contratada.

La Secretaría de Salud no se quiso pronunciar sobre estas denuncias, debido a que en estos momentos avanzan acciones judiciales para terminar ese contrato de manera unilateral, por presuntos sobrecostos en teléfonos que costaban $3 millones. Sin embargo, a la fecha no hay proceso en relación alguna para terminar ese contrato.

La Bolsa Mercantil de Colombia le declaró el incumplimiento parcial del contrato a la Secretaría Distrital de Salud, luego que se tomará la decisión de no hacer ningún pago del contrato firmado y vigente; algo atípico ante la bolsa mercantil que maneja compras públicas de más de 10 billones de pesos.

