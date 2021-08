“Es una acción política electoral mandada”: Claudia López tras abucheos en Suba

La alcaldesa de Bogotá Claudia López se refirió a lo ocurrido en las últimas horas en la localidad de Suba, en el sector de Gaitana, en donde un grupo de jóvenes protestó y la insulto por las obras del humedal Tibabuyes que vienen desde la administración Peñalosa y que según ellos prometió suspender.

Durante el recorrido, algunos jóvenes se lanzaron hacia la alcaldesa. Sin embargo, su esquema de seguridad reaccionó y hubo empujones para evitar que el tema pasara a mayores.

“Responda por los humedales. Usted firmó un pacto ambiental. Mentirosa, no la queremos aquí, váyase”, gritaban los manifestantes.

Momentos después, la alcaldesa lamentó la situación y advirtió que a los jóvenes los agitan políticamente para ese tipo de acciones.

“Este tipo de manifestaciones continuarán en pleno año electoral”, advirtió.

“Es una acción política electoral mandada, de saboteo y de vandalismo, no podemos ceder ante esa minoría violenta y del grito de la rabia, en los recorridos hay una mayoría construyendo y trabajando, no porque no tenga críticas sino porque saben que construir juntos es la solución”, añadió.

La alcaldesa recorrió la localidad de Suba como parte de la estrategia del Distrito de recuperar los espacios públicos afectados por las protestas y el vandalismo. Además, López lideró un Consejo de Seguridad con la comunidad y autoridades de la localidad.

