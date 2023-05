“Está contratado papá, no es de cartón”: Claudia López contra Petro por Metro de Bogotá

Se despachó la alcaldesa Claudia López contra el presidente Gustavo Petro hablando sobre varios temas, entre ellos la transición energética, todo en medio de un encuentro nacional de jóvenes del Partido Alianza Verde que fue este sábado, 27 de mayo, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama en Bogotá.

Sin embargo, el tema central fue el Metro de Bogotá. Lo primero que dijo la alcaldesa es que, en 2019, el ahora presidente Gustavo Petro le pidió frenar el proyecto a cambio de su apoyo para las elecciones a la alcaldía y afirmó que lo que quería el jefe de Estado era sabotear “como siempre” se ha hecho el proyecto del Metro, “así como se lo hicieron a él”.

Según Claudia López, en ese momento se negó rotundamente a la peticiones del ahora presidente Gustavo Petro, quien le aseguró que "iría de frente" con su candidato a la Alcaldía de Bogotá que era Hollman Morris.

“Sí, mi hermano, yo hubiera querido que fuera subterráneo, pero está contratado papá, no es un Metro de cartón querido, es un contrato de 24 billones de peso. ¿Sabes cuánto cuesta conseguir 24 billones papá? No sabes porque no los conseguiste”, indicó la alcaldesa Claudia López ante cientos de jóvenes militantes del Partido Alianza Verde.

Calificó por eso la alcaldesa de politiqueros y bodegueros a todos los que quieren que el Metro de Bogotá se pare y aseguró que el candidato del petrismo para la alcaldía buscará hacer lo mismo si gana en octubre de este año.

