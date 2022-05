“Estoy muy contenta con los resultados, hago parte de la mayoría que quiere cambio”: Claudia López

En la instalación del evento “Uso y abuso del derecho sancionador en el Estado colombiano” en la Universidad Externado de Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló de la inseguridad que se presenta en la capital del país y también de los resultados de las elecciones presidenciales.

En medio del evento, la mandataria se refirió a la primera vuelta de las elecciones presidenciales y mencionó que no está preocupada por los resultados del pasado domingo, por el contrario, está muy contenta, además dijo que esos resultados son “un llamado a la comprensión humilde de los dolores de los ciudadanos”.

“Y no lo digo porque esté preocupada de los resultados electorales, debo decir que estoy contenta, que yo hago parte de las mayorías ciudadanas que quieren cambio, y cambio profundo, no maquillaje, no estructural, quiero cambio de políticas, y cambio de protagonistas. Me alegra que, a pesar de la enorme manipulación política y mediática los colombianos hayan decidido mayoritariamente por dos opciones de cambio”, señaló la mandataria.

Finalmente, invitó a la ciudadanía que se acerque a las urnas para elegir presidente entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, dos candidatos que representan un cambio.

“Muy distintas, pero al fin y al cabo dos opciones de cambio vuelvan a las urnas a escoger entre ellas dos, porque solo puede haber un presidente, no puede haber dos”, enfatizó López.

