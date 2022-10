Fiscalía ya tiene pruebas para imputar a implicados por contrato Tunjuelo-Canoas

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que el ente de investigación ya tiene suficiente material probatorio para avanzar en una imputación por sobornos en el caso del contrato Tunjuelo-Canoas en el año 2009.



“Las evidencias testimoniales que poseemos y los documentos que se han ido acopiando, documentos de mucho valor que se encontraron inclusive en el Acueducto de Bogotá identifican claramente que en ese caso también hubo corrupción en Colombia”, advirtió el fiscal.



Cabe recordar que el contrato pretendía adelantar una importante obra para descontaminar el río Bogotá y que, según el periódico El Espectador, fue abandonada sin terminar en el año 2012.



Consistía en la construcción de un interconector que recogería los desechos del río Tunjuelo antes de depositarlos en el río Bogotá y los llevaría a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas.



Según la investigación de la Fiscalía, la firma Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Colombia habría entregado 5 millones de dólares para quedarse con el contrato adjudicado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).



En días pasados, el empresario Carlos Solarte, quien hizo parte del consorcio contratado para la construcción del colector Tunjuelo Canoas junto a la firma Odebrecht, defendió el proceso licitatorio y advirtió que no hubo incumplimientos.



Agrega que la construcción del túnel se ejecutó en un 95 %, pero el porcentaje restante no pudo llevarse a cabo por cuenta el incumplimiento de la empresa de acueducto, ya que incumplió el contrato de obra al no adquirir los terrenos que se requerían para la ejecución de la obra contratada.



Carlos Solarte, junto a su hermano y sus hijos, son de los más importantes contratistas de obras públicas y concesiones en el país.