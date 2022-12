Floridablanca seguirá con educación desde casa en el segundo semestre de 2020

El alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, descartó la modalidad de alternancia para este segundo semestreescolar de 2020 en las 16 instituciones educativas públicas y en los 76 colegios privados que hay en esa localidad.

Dijo que por el comportamiento que ha tenido la pandemia y en virtud de proteger la salud de estudiantes y docentes, este segundo semestre de 2020 la educación seguirá siendo desde casa con la utilización de herramientas digitales.

“Los niños no son inmortales al virus. Que la probabilidad de desarrollar síntomas sea más baja, no significa que no sean portadores y contagien. Este virus es una prueba más de adaptación y superación a los nuevos modelos de vida”, explicó.

A través de la Resolución 2000 del 4 de agosto de 2020 la Alcaldía de Floridablanca modificó el calendario académico para lo que resta del año en virtualidad en los niveles de preescolar, básica y media, y establece que hasta este viernes 16 de agosto los estudiantes estarán en receso escolar, al igual que entre el 5 y 11 de octubre. Las clases culminarán el 14 de diciembre.

Gigantesco operativo por parte del Distrito de Policía Floridablanca @PoliciaBmanga deja en evidencia la desobediencia de algunos habitantes que no se cuidan del virus al salir en pleno toque de queda. #UnidosAvanzamos pic.twitter.com/2rUq64eI15 — Alcaldia de Floridablanca (@Alcaldiafblanca) August 9, 2020

