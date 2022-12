Gustavo Petro se salva sanción por insistencia a debate sobre Día sin carro

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió no sancionar al alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por no haber asistido a la citación que le hizo en su momento la Cámara de Representantes del Congreso de la República a un debate de control político donde el mandatario distrital debía explicar los problemas de movilidad que se habrían presentando en la jornada del Día sin carro del pasado 22 de abril.



La Corte tomó la decisión al acoger las respectivas explicaciones que entregó Petro Urrego. (Lea también: Es una invitación, no obligación: Alcaldía sobre día sin carro por consulta ).



La Corte además señaló que no se puede igualar el incumplimiento de una citación de tipo política con una de índole judicial.