Los chats que Olmedo López llevará a la Fiscalía y que comprometerían a Andrés Idárraga

En medio del escándalo de corrupción que activó Sneyder Pinilla y que implicaría a 15 congresistas, uno de los salpicados es Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del Gobierno nacional, a quien el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia.

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López llevará a la Fiscalía varios chats en los que salpicaría a Idárraga en el caso de corrupción de compra de los carrotanques para La Guajira.

En algunos de los chat conocidos por Blu Radio, Idárraga manifestaría que todo el Gobierno debe cuidarse, porque si cae el primero y los organismos de control irían detrás de los demás.

Asimismo, según Olmedo, estas conversaciones también serían la prueba del manejo de influencias que realizó Idárraga para diferentes contratos.

Chats escándalo de corrupción UNGRD 2024

Aparentemente, Idárraga le habría pedido a López que atendiera a varios alcaldes, lo que supondría un presunto tráfico de influencias.

Reveladores chats escándalo de corrupción UNGRD

Idárraga no va más en su cargo

El presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia tanto de Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del Gobierno nacional, como de Sandra Ortiz, consejera para las Regiones.

Esta determinación surge tras la controversia generada por las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien los implicó en un presunto caso de corrupción relacionado con la adquisición de carrotanques para La Guajira, vehículos que finalmente resultaron inútiles en su totalidad.

De hecho, Idárraga se enteró de su salida durante una entrevista en vivo con Noticias Caracol.

Desde Huila, el presidente colombiano lamentó lo sucedido e insistió en que existían motivos suficientes para que dejaran sus cargos.

“Hoy amanecí con una noticia fea. Funcionarios sobre los cuales hay fuertes indicios de corrupción en el Gobierno del cambio. El color de la bandera no inhibe el que este tipo de cosas se produzcan, en cualquier ser humano esto de la codicia llama el corazón se vista de rojo, azul o multicolor. Establecen agendas paralelas cuyo objetivo no es cumplir el programa de Gobierno, sino que lo transforman en enriquecerse rápidamente y al querer hacerlo se tiran el programa de Gobierno y nosotros no tenemos tiempo para perderlo de esa manera. Esos funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, deben salir”, dijo Petro.