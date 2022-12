Hasta 3 horas se están demorando usuarios para personalizar las tarjetas TuLlave

Blu Radio llegó hasta uno de los portales de Transmilenio más congestionados de la capital del país donde los ciudadanos, a un día de terminar el plazo para personalizar su tarjeta TuLlave, hacen hasta tres horas de fila para este trámite.



Una de las usuarias, que tiene 70 años, dijo que está desde las 10:00 de la mañana y que desconoce cuánto tiempo permanecerá en la fila pues “solo hay una persona atendiendo, muy despacio”.



Aunque este procedimiento se puede hacer vía internet, los usuarios del sistema consultados en las largas filas manifestaron no saber cómo.



El plazo, según el sistema Transmilenio, para personalizar la tarjeta TuLlave vence este 30 de noviembre.



Quiénes no hayan logrado personalizar la tarjeta no podrán acceder a beneficios como créditos de dos pasajes, bloqueo por pérdida o robo, e información privilegiada a usuarios frecuentes.



