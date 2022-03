Hombre acusado de asesinar con atornillador a joven en Bogotá estaría a punto de quedar en libertad

De acuerdo con la hermana de la víctima, Andrés Camilo Muñoz Rubiano, presunto responsable de atacar con un destornillador en repetidas ocasiones a Jonathan Tacuma , estaría a punto de quedar el libertad por vencimiento de términos, esto a pesar de que el propio fiscal general, Francisco Barbosa, fuera el encargado de anunciar la captura y posterior judicialización del señalado.

“Pese a que la Fiscalía se comprometió con nosotros a hacer justicia y pese a que salió el fiscal Barbosa dando todo un enunciado sobre lo que iba a hacer, eso no ha pasado”, dijo Xiomara Tacuma, hermana de la víctima quien agregó que el vencimiento de términos es el próximo 6 de marzo.

La mujer señaló que las autoridades no han hecho gran cosa y en este momento están a punto de vencerse los términos en el caso, por lo que el hombre acusado de atacar con un destornillador a Tacuma, que murió en un hospital de Bogotá por las heridas, podría quedar el libertad.

“No hay juicio, no han querido resolver el caso, no han hecho nada, no sentimos que todo lo que salieron diciendo se hiciera. Estamos muy preocupados porque eso proceso está en un proceso muy crítico, no sentimos ningún apoyo y lo único que queremos es que el caso no quede en la impunidad”, señaló Xiomara.

Y es que el presunto responsable del asesinato, atacó al joven después de que este le pidiera que le pusiera bozal a su mascota, esto teniendo en cuenta que el animal podría ser un peligro potencial para la comunidad.

“Solo tenemos dos días para hacer algo y la Fiscalía no ha hecho nada, no hemos recibido ayuda o de iniciativa por hacer justicia, no queremos que esto quede en la impunidad”, puntualizó la hermana de Tacuma.

