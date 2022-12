Identifican al presunto autor material de atentado en Bogotá que dejó 21 muertos

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, luego de un consejo de seguridad, realizado en la Escuela de Cadetes General Santander, lugar de un atentado terrorista que dejó 21 personas muertas, reveló que ya fue identificado el autor material de este hecho.

Vea también: Once muertos deja carro bomba en Escuela de Cadetes General Santander de la Policía

Publicidad

De acuerdo con el funcionario, se trata de José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó a las 9:30 de la mañana en una Nissan Patrol de placa LAF565, modelo 93 color gris.

“Su bitácora en el Runt demuestra que su último acto ante las autoridades de tránsito se llevó a cabo en la ciudad de Arauca, con ocasión de la revisión técnico mecánica que se efectuó el 27 de julio de 2018”, dijo.

Según información que reposa en la Registraduría, José Aldemar Rojas Rodríguez, quien, según las autoridades, sería autor material del carro bomba que estalló en la Escuela General Santander, tenía 56 años.

Nació en Puerto Boyacá y residía en la vereda del Boja, un corregimiento de Cubará, en Boyacá.

Publicidad

En el mismo documento dice que Rojas Rodríguez tenía amputada la mano derecha.

Al parecer, Rojas Rodríguez, era el propietario de la Nissan Patrol, de placas LAF 565, que estalló en la escuela.

Publicidad

Martínez también reveló que el primer reporte de los explosivistas indica que el vehículo iba cargado con 80 kilos de pentolita, un poderoso compuesto con alto poder explosivo.

El funcionario dijo que en el curso de las próximas horas entregará resultados de la investigación.

Por su parte, el presidente Iván Duque condenó el hecho y manifestó que el atentado terrorista “no quedará impune”.

“Este demencial acto terrorista no quedará impune, los colombianos nunca nos hemos sometido a terrorismo, siempre lo hemos derrotado y esta no será la excepción. No nos doblegarán”, declaró.

Publicidad

El jefe de Estado afirmó que ordenó a las Fuerzas Militares y Policía Nacional emprender todas las acciones necesarias para determinar, en coordinación con la Fiscalía, la identidad de los responsables y prevenir cualquier acción criminal.