Intentan linchar a hombre que habría atacado sexualmente a niña de 6 años en plena calle de Bogotá

Una niña de 6 años fue agredida sexualmente por un hombre de 48 años en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

En el momento en que el hombre estaba tocando a la menor de edad en sus partes íntimas, los vecinos del sector comenzaron a golpearlo e impidieron que siguiera agrediendo a la niña.

Policías de la zona que estaban realizando labores de patrullaje vieron la trifulca y la manera en que los vecinos ya tenían al presunto responsable en el suelo casi inconsciente.

El hombre tuvo que ser trasladado a la Clínica de Occidente. Sin embargo, la judicialización de la captura no pudo ser posible ya que el papá de la menor no quiso efectuar la denuncia argumentando que no creía en la justicia.

