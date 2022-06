Interminables filas en Bogotá para pagar el impuesto predial y de vehículos

Eternas filas se viven desde esta madrugada de jueves en los Supercade de Bogotá, principalmente en el Centro Administrativo Distrital (CAD) por la carrera 30, donde miles de personas, que no han podido pagar el impuesto predial y el de vehículos, dicen llevar días intentando adelantar el trámite. Según los atribulados contribuyentes, todo ha sido una pérdida de tiempo.

“He entrado a la página, he venido dos veces, esta es la tercera, la gente llega desde las 5:00 de la mañana. Esto es lo que está sucediendo desde hace mucho rato”, indicó una ciudadana que llegó al CAD a hacer el pago del impuesto predial.

Publicidad

El calvario lo sufren cientos de personas, pese a que la Secretaría de Hacienda anunció que les iba a dar prioridad a los ciudadanos que no hayan podido adelantar el trámite, para que puedan acceder tanto al descuento del 10% que está a punto de vencerse, como al pago a cuotas de las obligaciones.

“Hace mucho tiempo estamos acá, llevamos como dos o tres horas. Es muy mala la información, me mandaron a hacer una fila que no era y nos exigen que los que tengamos leasing tenemos que venir. No nos la ponen fácil, parece que les gustara que uno no pague”, manifestó un ciudadano.

El vencimiento para pagar el impuesto predial, con el 10% de descuento, es el próximo 24 de junio y sin descuento, el 29 de julio. En el caso de del impuesto de vehículos, la fecha límite va hasta el 15 de julio con descuento y hasta el 12 de agosto sin descuento.

Le puede interesar: